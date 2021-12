x

x

GARBAGNATE MILANESE – Alle porte del Saronnese, nella vicina Garbagnate Milanese l’hub vaccinale gestito dalla locale azienda ospedaliera, è il più vicino e comodo anche per chi abita a Saronno e circondario e trova il “tutto esaurito” in quello situato in via Parini nella città degli amaretti. E’ infatti attivo sul territorio di Garbagnate il centro vaccinale anti covid nella struttura dell’Asst Rhodense di via Matteotti 66. Si può accedere solo dopo avere prenotato sul portale di Regione Lombardia https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ oppure tramite Postamat, call center regionale 800894545 e avere ricevuto appuntamento con conferma di data e orario.

L’hub è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.

“Si avvisano i cittadini di presentarsi massimo 10 minuti prima dell’appuntamento, portare con sé la tessera sanitaria e codice fiscale e documentazione sanitaria, inoltre si comunica che l’accesso è consentito agli accompagnatori solo per soggetti non deambulanti” rilevano dalla Asst Rhodense.

(foto archivio)

18122021