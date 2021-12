x

SARONNO – La cronaca, soprattutto gli episodi di microcriminalità sono al centro delle preferenze di clic dei saronnesi di ieri.

In particolare hanno letto il borseggio all’Esselunga e il furto di un regalo di Natale da un’auto in sosta.

Origgio incendio nella notte, inagibili gli spogliatoi

Arrivano i medaglioni artistici in piazza Libertà.

Bell’iniziativa dell’hub vaccinale ex Pizzigoni che con la dottoressa Fabiola Barosso e Medici Insubria ha offerto un servizio ai disabili della Cls Fa di via Biffi.

Talenti rosa per gli arbitri di Saronno.

I 4 milioni persi per la Rodari, continua il dibattito.

