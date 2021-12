x

SARONNO – In ospedale la notte non solo pazienti e personale medico: capita sempre d’inverno, negli ultimi anni. Col freddo cercano riparo all’interno della struttura di piazza Borella anche persone che non avrebbero alcun diritto di entrare e che di notte, col loro comportamento, creano comprensibile apprensione fra il personale ospedaliero.

A creare preoccupazioni soprattutto una donna di mezza età che ha già dato più volte in escandescenze e che ha pure aggredito una addetta alle pulizie, che stava facendo il proprio lavoro. Vicende che richiamano all’attenzione il più generale problema della sicurezza all’interno del plesso ospedaliero, dove è sin troppo facile entrare, anche direttamente dagli accessi principali dove l’andirivieni è costante e non c’è un vero e proprio filtro. In passato era stata richiesta la realizzazione di un posto fisso di polizia all’interno dell’ospedale, o comunque l’introduzione di un sistema di sicurezza e sorveglianza.

(foto archivio: carabinieri all’ospedale di Saronno)

