ROVELLASCA – Sono terminate le opere di riqualificazione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti in via Borsellino. Si tratta di un progetto che è stato realizzato con spese interamente a carico del gestore della nettezza urbana in paese, ovvero Econord, e che ha comportato una spesa di 20 mila euro.

Sono stati eseguiti gli adeguamenti della rete fognaria, l’installazione di parapetti, sono state sostituite alcune recinzioni ed è stata sistemata ed ampliata la tettoia metallica. E’ stata inoltre eseguita la manutenzione della guardiola ed è stato rifatto il manto d’asfalto. “Conclusi i lavori il centro – rimarca il sindaco, Sergio Zauli – perfettamente funzionate”.

(foto: il centro per la raccolta differenziata dei rifiuti a Rovellasca, recentemente risistemato)

18122021