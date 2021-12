x

SARONNO – Stasera sabato 18 edicembre a partire dalle 20,45 all’auditorium Aldo Moro si terrà la tombolata benefica dell’Enpa cittadina.

Un momento tradizionale per la città che è l’occasione per gli amanti degli animali, cani e gatti in primis, per condividere una serata ed anche per raccogliere fondi per aiutare l’attività dei volontari.

In particolare quest’anno la tombolata sarà destinata ad aiutare una mamma e i suoi piccoli: “Raccogliamo fondi per fare la tac ad Alessia una mamma gatta a cui hanno sparato mentre era incinta. Malgrado la crudeltà di chi l’ha ferita, ha partorito tre cuccioli di cui uno nato morto. Sta lottando invece la piccola Blancha che ha riportato danni cerebrali irreversibili forse rischia anche la cecità”.

L’iniziativa rispetta le normative anticovid quindi è importante “assicurarsi il posto prenotando tramite una mail a [email protected] oppure con un messaggio privato alla pagina Facebook @enpavaresevalleolona. E’ obbligatorio il green pass per accedere alla sala.

