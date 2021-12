x

x

CERIANO LAGHETTO – Il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, con un videomessaggio ai cittadini ha fatto il punto della situazione dopo il forte terremoto, chiaramente percepito in tutta la zona e più in generale in Lombardia. “Ci sono state molte segnalazioni ed io mi sono subito interfacciato con la nostra protezione civile che a sua volta si è messa in contatto con gli altri enti interessati: il terremoto è stato percepito da tante persone, ma non ci sono state richieste di interventi per particolari problemi e non si segnalano danni”.

Anche da Rovellasca il sindaco Sergio Zauli è intervenuto sull’argomento, con un post sui social network per rassicurare i cittadini: “La scossa si è sentita chiaramente ma non ci sono stati danni”.

Dalla centrale operativa del comando regionale dei vigili del fuoco l’ultimo aggiornamento riferisce che “sono in corso verifiche a Pavia e provincia: in via Giuseppe Verdi presso un istituto scolastico e Casorate Primo, in via Achille Grandi presso un condominio”.

18122021