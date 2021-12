x

SARONNO- Arriva la nona vittoria consecutiva per l’ Az Robur Saronno, la clamorosa striscia continua. Questa volta la vittoria è arriva sul campo di casa contro Busto Arsizio con il risultato di 85-77.

Partita difficile quella affrontata dai biancoazzurri, che nel primo periodo vanno in svantaggio ma poi con una grande prova di forza, grazie ai 16 punti di Tresso riescono a uscirne e a portare a casa il risultato. I ragazzi di Biffi continuano nel loro percorso e si riconfermano in vetta alla classifica.

Giacomo Rimoldi

AZ Robur Saronno: Politi 12, Marusic 3, Cozzoli 3, Cova 0, Quinti 19, De Capitani 14, Tresso 16, Pellegrini 3, Mariani 3, Motta NE, Gergati 12, Banfi NE

Pallacanestro Busto Arsizio: Niang 0, Benzoni 13, Banfi 7, Gentili 10, Albique 0, Alesina 0, Ben Salem 13, Romanò 8, Tosto NE, Kulevicius 26, Alberti NE, Sirtori NE

