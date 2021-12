Calcio Morazzone-Fbc Saronno: i mister analizzano la gara

x

MORAZZONE – “Sono soddisfatto, si è visto chi voleva vincerla. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo del guioco, abbiamo fatto bene, siamo andati due volte in vantaggio, sempre sul pezzo, non abbiamo buttato palloni a casa”. L’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, è contento della prova dei suoi a Morazzone, gara finita 2-2. Unica nota dolente, “i due gol subiti, che erano evitabili. Disattenzioni, non possiamo regalare delle rete così, su cose basiliari ed a difesa schierata”.

Giorgio Dossena, allenatore del Morazzone, parla di qualche “regalo” di troppo fatto dalla sua squadra: “Avevamo di fronte un avversario fortissimo ma soprattutto il primo gol subito non mi va giù, sia partiti ad handicap con un errore proprio evitabile. Restiamo nelle zone alte, siamo stati anche un po’ fortunati nel finale, ma se vogliamo proseguire nell’alta classifica contano anche tutti i dettagli”.

