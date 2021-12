x

MORAZZONE – Bella partita, soprattutto il primo tempo fra Morazzone (terza) e Fbc Saronno (seconda) che domenica pomeriggio hanno pareggiato 2-2 nel match clou del campionato di Promozione.

La cronaca -Succede tutto nel primo tempo, e nel recupero del secondo tempo. In avvio la scivolata vincente di Milazzo al 5′, al 21′ il pari di Italiano con un preciso tiro all’angolo basso da fuori area, torna avanti il Saronno con un rigore conquistato e trasformato da Milazzo, il 2-2 a fine primo tempo firmato da Ghizzi al 42′ con un tiro dal limite. Nella ripresa nessuna azione di rilievo se non a tempo scaduto quando Pieri, servito da Iacovelli, entra in area e con un diagonale scheggia il palo. Subito dopo in mischia il portiere di casa salva su un tiro ravvincinato.

Morazzone-Fbc Saronno 2-2

MORAZZONE: Martignoni, Mastorgio, Bosetti, Picetti, Barni (44’ st Carcano), Libralon, Loielo (24’ st Egnoletti), Italiano (26’ st Santoro), Vezzoli, Sala (24’ st Giuliani), Ghizzi. A disposizione La Sala, Giani, Marchetta, Barbera, Zanchin. All. Dossena.

FBC SARONNO: Giglio, Rudi, Torriani, Vanzulli (33’ st Gibertoni), Ballabio (33’ st Bernello), Bonizzi, Cannizzaro (33’ st Scaccabarozzi), Pieri, Maggiore, Caruso (16’ st Iacovelli), Milazzo. A disposizione Colombo, Spinelli, Galli, Viola, Vergani. All. Taroni.

Arbitro: Zambelli di Lodi (Gallotti di Busto Arsizio e Padovano di Pavia).

Marcatori: 5’ pt Milazzo (S), 21’ pt Italiano (M), 28’ pt Milazzo (S) (rig.), 42’ pt Ghizzi (M).

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e le interviste agli allenatori, il saronnese Niccolò Taroni e Giorgio Dossena del Morazzone.

Classifica – Solbiatese 32 punti, Fbc Saronno 27, Castello Cantù e Morazzone 25, Meda 22, Lentatese 21, Besnatese 20, Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Inveruno 16, Valle Olona 15, Gallarate 14, Universal Solaro 13, Solese 12, Amici dello sport 11, Union Villa Cassano 7.

(foto: alcune fasi del match)

