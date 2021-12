x

MORAZZONE – Impegno di campionato oggi pomeriggio a Morazzone per il Fbc Saronno secondo in graduatoria. Una sfida d’alta classifica che promette spettacolo. Come si consueto su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Gli arbitri – La buona notizia, in Promozione non è scontato, è che oggi ci sarà la terna. La direzione dell’incontro è stata affidata a Manuel Zambelli della sezione Aia di Lodi, che sarà assistito da Alessandro Gallotti di Busto Arsizio e da Cesare Padovano di Pavia.

I brutti ricordi – La trasferta di Morazzone, di qualche tempo fa, desta brutti ricordi nei tifosi saronnesi; non solo una serata decisamente fredda ma i biancocelesti battuti ai rigori ed eliminari della Coppa Italia. E da allora il Morazzone non si è più fermato, anche in campionato risalendo la graduatoria ed ora piazzandosi giusto alle spalle delle migliori.

Le due avversarie – Oggi il Morazzone è terzo in graduatoria, con un bilancio di 7 vittorie e 3 pareggi a fronte di 2 sconfitte. Ha segnato 18 gol e ne ha subiti 11, il capocannoniere è Ghizzi con 8 reti.

Il Fbc Saronno è secondo, con 8 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte; 23 gol segnati e 18 subiti; capocannoniere Milazzo con 9 reti.

Classifica – Solbiatese 32 punti, Fbc Saronno 26, Morazzone 24, Castello Cantù 22, Lentatese 20, Meda e Besnatese 19, Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Inveruno e Valle Olona 15, Gallarate 13, Universal Solaro 12, Amici dello sport e Solese 11, Olimpia 9, Union Villa Cassano 7.

Si gioca al centro sportivo di viale Europa 42 a Morazzone.

