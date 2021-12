x

x

CISLAGO – Si è svolto giovedì 16 dicembre, presso la Sala consiliare del comune di Cislago, l’incontro del consiglio comunale dei ragazzi della scuola primaria Giuseppe Mazzini.



Il sindaco dei ragazzi, Matteo Liso e gli assessori del consiglio comunale dei ragazzi – accompagnati dall’insegnante referente Antonina Poti e da Virginia Rimoldi, storica maestra della scuola Giuseppe Mazzini che per anni ha seguito i progetti del Ccr – hanno incontrato il sindaco Calegari e la sua giunta.



“È stato un bellissimo incontro – così afferma l’Amministrazione cislaghese – ricco di idee e proposte da parte dei bambini, entusiasti e preparatissimi. Tra le tante le tematiche affrontate, i ragazzi del Ccr hanno dimostrato una particolare sensibilità per la cura e la tutela dell’ambiente e l’importanza del riciclo. Non sono mancate le riflessioni sul diritto al gioco e sulla necessità di spazi ed iniziative che favoriscano la loro socialità. Crediamo molto in questo progetto, che promuove la partecipazione dei più piccoli alla vita del paese e contribuisce a formare una coscienza civica critica e costruttiva. Ci siamo messi all’ascolto, impegnandoci a difendere le loro idee e le loro richieste, valutandone insieme la fattibilità. Un ringraziamento alle insegnanti che hanno preparato e accompagnato i ragazzi a questo primo importante incontro, e un arrivederci a presto al sindaco e a tutti gli assessori del Consiglio comunale dei ragazzi. “

19122021