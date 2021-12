x

x

SARONNO – E’ stato distinto chiaramente anche a Saronno, soprattutto da chi era ai piani alti, seduto o sdraiato il terremoto avvenuto ieri.

Con una casa di comunità sarà riqualificata l’ex mutua di via Stampa Soncino.

Tornano le incursioni notturne all’ospedale di Saronno.

Furbetto del commercio online: beccato dalla Gdf Saronnese per decine di migliaia di euro non dichiarati.

Con grande lucidità e precisione Azione metti a fuoco tutte le criticità e i non detti della vicenda fondi persi per la riqualificazione della scuola elementare Rodari.

[email protected] racconta quanto fatto dall’Amministrazione per la riapertura del parco De Rocchi chiuso dall’estate.

Auguri in piazza coi panettoncini e la cioccolata.

