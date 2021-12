x

x

TRADATE – Elisoccorso in campo oggi al centro sportivo di via Europa a Tradate: nel pomeriggio di oggi stavano giocando Tradate e Gattico (del Novarese) in vista dell’incontro della serie C2 di rugby quando un giocatore della formazione piemontese si è sentito male ed è svenuto: erano le 15.58 e mancavano due minuti al termine, la gara è stata immediatmente sospesa, i soccorsi sono stati tempestivi e sul posto è arrivata l’ambulanza del Sos e l’automedica proveniente da Varese, ma la situazione ha indotto a chiedere anche il supporto dell’elisoccorso che è subito arrivato da Como.

Il giocatore, 34 anni, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese e si sarebbe vi via ripreso, al momento del ricovero non è stato giudicato un pericolo di vita.

19122021