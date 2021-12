x

COGLIATE – Cogliate sempre più blu: nei giorni scorsi, il sindaco Andrea Basilico ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i risultati del secondo quadrimestre 2021 relativi alla raccolta differenziata dopo l’inserimento del sacco blu nelle case delle famiglie cogliatesi.

“Siamo passati – commenta il sindaco Basilico – da circa il 75% a circa l’86% di differenziata e oltre 90.000 kg in meno di rifiuti indifferenziati. Stiamo parlando di oltre 2000 cassoni di rifiuti che sarebbero stati bruciati.”

“Grazie a tutti dell’impegno e dell’attenzione – così il primo cittadino di Cogliate si rivolge alla cittadinanza – c’è ancora molto da fare ma la direzione è quella giusta.”



Secondo i dati pubblicati dal Sindaco, tra il primo e il secondo quadrimestre 2021, è stata prodotta una percentuale media di raccolta differenziata pari al +10,15% e una riduzione del quantitativo totale di rifiuto secco inviato agli impianti di termovalorizzazione del 54,79%.

