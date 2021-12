x

SARONNO – A dare la notizia è stato ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi che ha fatto il punto della situazione pandemica all’ospedale di piazzale Borella.

“Al momento i ricoverati covid sono 22 – ha esordito il primo cittadino che ha anche spiegato come le case di riposo siano al momento covid free – fortunatamente tutti in terapia ordinaria e nessuno di terapia intensiva“.

Ma il primo cittadino, reduce da un momento di confronto con il direttore sanitario del presidio di piazzale Borella va oltre: “Il nostro ospedale ha ricevuto per la seconda volta la richiesta da parte di Regione Lombardia di aumentare i posti covid disponibili“.

“Questo ahimè – chiosa Airoldi – ci fa dire che le autorità regionali si aspettano un peggioramento della situazione nelle prossime settimane anche perchè se la richiesta è arrivata all’ospedale di Saronno immagino il provvedimento riguardi tutti gli ospedali della Regione”

