SARONNO – “Alessandra Agostini è la nostra consigliera eletta nel consiglio provinciale di Varese! Un bel riconoscimento al suo impegno e alla sua competenza”

Sono le parole del circolo del Pd di Caronno Pertusella che continua: “Siamo orgogliosi della sua elezione che con ben 4320 voti ponderati risulta essere la più votata! Alessandra ha raccolto quello che ha seminato in tutti questi anni di impegno e rapporti con le altre forze politiche. Oltre a Caronno Pertusella buona parte di questi voti viene dai Comuni vicini del Saronnese che hanno sostenuto in modo compatto e unito la sua candidatura.

Per questo un grande grazie va a tutti i nostri consiglieri e un ringraziamento a tutti i consiglieri degli altri comuni, in primis Saronno. Alessandra sarà la nostra voce del Saronnese in Provincia”

20122021