BOLLATE – Firmata oggi dal sindaco Francesco Vassallo l’ordinanza sindacale urgente per la chiusura della scuola primaria Marco Polo di Ospiate per i giorni 21 e 22 dicembre.

In contemporanea, sospensione da oggi del servizio pre e post scuola sempre per la primaria di Ospiate.

Questi i numeri che spiegano la scelta: sono 4 su 10 le classi in quarantena della scuola Marco Polo. Mentre 2 sono le classi in sorveglianza con testing. Per quanto riguarda il servizio pre e post scuola, ci sono un alunno in quarantena e 11 in sorveglianza con testing. Per il servizio post scuola, ci sono un alunno in quarantena e 12 in sorveglianza con testing. “Si precisa che l’ordinanza sindacale riguarda solo il plesso Marco Polo in quanto i numeri aggiornati ad oggi negli altri istituti, comprese materne paritarie e comunali, non presentano una criticità tale da prevederne la chiusura” viene rilevato in una nota del Comune.

Da domani va in Dad anche il liceo classico “Legnani” di Saronno.

(foto archivio: il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo)

20122021