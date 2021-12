x

ORIGGIO – Momenti di apprensione oggi alla periferia di Origgio, nel tardo pomeriggio è arrivato anche l’elisoccorso. E’ stato infatti investito un ciclista in via Saronnino. Immediato l’intervento, erano le 17.10, di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno poi affiancata anche dall’automedica arrivata da Como. All’inizio le condizioni del paziente sono apparse delicate e per questo motivo è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso da Milano. L’incidente si è verificato nei pressi della rotatora al’incrocio con la ex statale Varesina, nelle vicinanze del confine con Caronno Pertusella.

La situazione clinica del ciclista, di 36 anni, è poi sembrata più tranquillizzante, tanto che si è deciso di rinunciare al trasporto in elicottero ed è stato invece portat con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sulla dinamica del sinistro hanno avviato accertamenti i militari dell’Arma, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

