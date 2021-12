x

SARONNO – “Apprendiamo increduli che il sindaco Augusto Airoldi, pur consapevole di aver perso 4 milioni di euro per la nuova Rodari a causa del mancato rispetto dei termini di aggiudicazione dei lavori ai fini di beneficiare del finanziamento già finanziato e a fondo perduto, utilizzi addirittura una offensiva ironia definendo la scuola che si sarebbe potuta realizzare, “scuola di cartone”.

Inizia così, con amarezza, la nota di Forza Italia in merito alla perdita del finanziamento della scuola Rodari.

“Il progetto già finanziato viene così ridicolizzato. Evidentemente il Sindaco ha perso il senso della realtà se, nonostante le mancanze colpevoli e l’arroganza delle motivazioni addotte, non si scusa e riesce senza vergogna a denigrare anche il progetto.

Forza Italia è indignata per un comportamento ancora una volta offensivo nei confronti della precedente amministrazione anche quando quest’ultima ha il merito di aver partecipato al bando e aver ottenuto il finanziamento e inoltre è amareggiata per la mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza e dei genitori della Rodari in particolare, che da anni sperano in una nuova scuola e si vedono ora defraudati di un loro diritto già acquisito”.

