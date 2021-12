x

SARONNO – Novità nel momento delle associazioni e degli eventi saronnesi negli ultimi giorni è stat rinnovato il direttivo della Proloco di Saronno. Il sodalizio che ha sede nell’ex scuola Regina Margherita in via Saron Giuseppe.

Ecco la nota dell’associazione



Lo scorso 18 novembre la Proloco di Saronno ha rinnovato il proprio direttivo con l’ingresso di nuove persone che daranno un significativo apporto di novità gestionale.

Il nuovo presidente è Gigi Biffi. Alcuni membri del precedente Direttivo rimarranno con l’intento di supportare i nuovi membri con la propria esperienza. L’Associazione ha compiuto vent’anni di attività. Si sentiva la voglia e forse la necessità di dare un impulso nuovo.

Nei prossimi mesi saremo in grado di dare le linee guida di questo cambiamento.

Gigi Biffi è un veterano della società civile cittadine negli ultimi anni si è speso in modo particolare per il mercato contadino ma è anche l’anima del presepe realizzato alla Regina Pacis.

