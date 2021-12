x

x

SARONNO – “Sette mesi fa ho scritto un esposto all’Amministrazione comunale in merito al problema delle baby gang (o se vogliamo possiamo chiamarle aggressioni ai danni di studenti) che i ragazzi che arrivano al polo scolastico, tra cui mio figlio, subiscono in stazione e alla fermata del pullman lungo via Varese. Ho chiesto all’Amministrazione comunale di monitorare la situazione e di intervenire per restituire un po’ di serenità ai nostri figli spaventati. Peccato che dal sindaco Augusto Airoldi non è arrivata nessuna risposta”.

Inizia così il messaggio, quasi una lettera aperta, che un papà saronnese rivolge all’Amministrazione comunale e in particolare al primo cittadino. L’uomo aveva già presentato un esposto nel maggio scorso alla polizia locale sul tema delle aggressioni da parte di bande organizzate ai danni di studenti delle scuole superiori. Fenomeno che si è acutizzato nelle ultime settimane.

“A maggior ho scritto alla polizia locale e al sindaco per raccontare un problema dei nostri ragazzi, e come risultato si è vista una pattuglia dei vigili per un paio di giorni. Servirebbero molti più controlli, molta più presenza ma soprattutto servirebbe più attenzione per i saronnesi di domani vittime delle aggressioni e per le famiglie che si sono rivolte alle autorità cittadine e che si trovano ad essere ignorate”.

E chiosa: “Rinnovo, stavolta pubblicamente, il mio appello al sindaco Augusto Airoldi chiededogli cosa intende fare per restituire un po’ di sicurezza al polo scolastico”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn