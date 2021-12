x

CARONNO PERTUSELLA – Diciottesima giornata di campionato in programma mercoledì 22 dicembre, l’ultima gara del 2021 per la Caronnese. Che, però, scenderà in campo per la sedicesima volta. Due, infatti, le partite da recuperare con la gara di Genova contro il Ligorna che si aggiunge a quella già saltata contro il Città di Varese (e in programma il 5 gennaio). Di ligure in ligure, al Comunale di Caronno Pertusella arriva infatti il Sestri Levante.

Manuel Scalise: “Ci attende un’altra battaglia”

Il tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, non cambia idea rispetto al prepartita contro il Ligorna: “È stato un peccato non aver giocato domenica, saremo costretti a tornare a Genova e, soprattutto, in pochi minuti avevamo creato già due grosse occasioni per andare in vantaggio. La nostra mentalità però non deve cambiare, vogliamo fare una grande partita anche mercoledì. Ci attende un’altra battaglia, chiudere l’anno con una vittoria sarebbe un segnale positivo in vista del 2022”.

Gli avversari – Il Sestri Levante

Diciannove punti in diciassette partite giocate, quattro di questi sono arrivati nelle ultime due gare. Da quando, in panchina, siede Fabio Fossati che ha preso il posto dell’esonerato Vincenzo Cammaroto. La vittoria di Tortona e il pareggio contro la Sanremese, segno di una scossa che è arrivata con l’arrivo dell’ex tecnico di Albissola (portata dall’Eccellenza alla Serie C) e Latte Dolce in Sardegna. Che può contare in attacco sui gol di Antonio Mesina, già 8 realizzazioni in questa stagione, e in difesa sull’esperienza di Massimiliano Pane, all’ottava stagione con la maglia dei Corsari. Tra i pali Daniel Salvalaggio, classe 1998, autentico protagonista nel pareggio contro la Sanremese. Mentre il mercato ha riportato il trequartista Facundo Marquez, già decisivo nella vittoria sul Derthona. Otto i precedenti tra le due squadre, lo scorso anno una vittoria per una (entrambe ottenute in casa). In generale tre vittorie della Caronnese, due del sestri Levante e tre pareggi.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cortesi Luca Luigi, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Lazzaroni Andrea, Silvestre Raffaele.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Cretti Mattia, Diatta Papa, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Rondina Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ergys, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele.

