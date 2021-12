x

SARONNO – Ancora “impossibili” le condizioni del campo dello stadio “Colombo Gianetti” di Saronno, se a questo aggiungiamo l’impianto di illuminazione con un paio di fari malfunzionanti e la centralina poco affidabile e gli spogliatoi della squadra di casa che si allaga ogni volta che si aprono le docce, il quadro è completo: in vista della partita odierna di recupero del campionato di Promozione contro il Meda, al Fbc Saronno non è rimasto altro che chiedere la disponibilità al club brianzolo per una inversione di campo.

Dunque, non si giocherà a Saronno, come da calendario, ma allo stadio di Meda, con fischio d’inizio alle 20.30. Per lo stesso girone si disputa anche Universal Solaro-Besnatese (stesso orario, a Solaro) e ritorna dopo lo stop per covid anche l’Aurora Cmc Uboldese che ospita, sempre 20.30, il Castello Cantù.

Il Saronno è reduce dal 2-2 domenicale di Morazzone.

Classifica: Solbiatese 32 punti, Fbc Saronno 27, Castello Cantù e Morazzone 25, Meda 22, Lentatese 21, Besnatese 20, Aurora Cmc Uboldese 17, Accademia Inveruno 16, Valle Olona 15, Gallarate 14, Universal Solaro 13, Solese 12, Amici dello sport 11, Union Villa Cassano 7.

