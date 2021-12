x

SARONNO – Stasera alle 19,30 si terrà il consiglio comunale dedicato al conferimento della cittadinanza onoraria di Saronno al Milite Ignoto.

La seduta avrebbe dovuto tenersi in presenza nell’auditorium Aldo Moro (Sala Vanelli è inagibile a causa di alcuni interventi di manutezione alle vetrate).

Stamattina è arrivata la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla decisione di tenere online la seduta per la positività di un consigliere e la sorveglianza attiva di altri 4. La cerimonia si concluderà alle 20,30 in modo da permettere ad autorità e i consiglieri che non hanno vincoli di quarantene potranno poi recarsi al Monumento ai Caduti per la cerimonia in loca, che procederà, a partire dalle ore 21, come previsto inizialmente.