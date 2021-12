x

x

Inaugurato ieri il nuovo punto tamponi a Villa Gianetti.

Si riaccendono i riflettori su tema delle aggressioni agli studenti nel polo scolastico: un papà chiede risposte all’Amministrazione comunale a 7 mesi dall’esposto presentato in Municipio.

Covid: crescono i contagi e le scuole tornano alla dad.

100%animalisti bacchetta Airoldi che non risponde alle pec e annuncia la propria presenza.

Rodari, Fi stigmatizza il sindaco Augusto Airoldi che ha parlato di scuola di cartoni da realizzare con il progetto di 5 milioni: “Ridicolizza progetto e lavoro tecnici”

Gigi Biffi è il nuovo presidente della Pro loco di Saronno.

Successone per “Aspettando il Natale” di Ceriano Laghetto

_________________________________________________________________

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn