SARONNO – “La Lega esprime tutta la propria solidarietà nei confronti del sindaco Airoldi dopo le intimindazioni arrivate dagli animalisti. Questo genere di minacce vanno sempre condannate senza se e senza ma a prescindere dallo schieramento politico. Per questo, pur stupiti dal silenzio della coalizione di maggioranza, non esitiamo ad esprimere sostegno al primo cittadino”.

Sono le parole della segreteria politica della Lega Nord che scende in campo per esprimere la propria vicinanza al primo cittadino Augusto Airoldi.

“Nel corso degli anni noi stessi abbiamo subito, attacchi, intimidazioni e minacce rimandendo senza soli senza aver mai avuto al solidarietà di alcuno. Per questo ci mettiamo dalla parte del sindaco Airoldi e dei tanti cittadini saronnesi che hanno subito questa minaccia”.

E precisano le motivazioni del loro sostegno: “Il tema di fondo è che la città ha il diritto di tenere vive le proprie tradizioni, rilanciate durante l’amministrazione Fagioli, a prescindere da chi nutre altre idee”.

