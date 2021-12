x

ARESE – Una delle novità del Natale 2021 a Il Centro è la ruota panoramica. “Regalati un giro su una delle 16 vetture da 4 posti, hai tempo fino al 6 gennaio” ricordano dalla struttura commerciale che si trova alle porte del Saronnese, in via Luraghi 11 ad Arese.





Acquistando un Gift Card all’infopoint (ingresso 2) sarà possibile riceverei un biglietto omaggio per la giostra dei cavalli o per la ruota panoramica, fino ad esaurimento scorte.

Mentre all’interno de Il Centro è possibile ammirare le bellissime decorazioni natalizie che da sempre caratterizzano questa struttura in vista delle feste di fine anno.

(foto: la ruota panoramica posizionata all’esterno de Il Centro)

22122021