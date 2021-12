x

GERENZANO / CERIANO LAGHETTO / ROVELLO PORRO – Due ciclisti all’ospedale dopo incidenti avvenuti nella zona. A Gerenzano alle 5.20 della scorsa notte è stato investito un ciclista in via Manzoni: si tratta di un 42enne, che è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa per essere medicato di comunque lievi contusioni.

A Rovello Porro oggi alle 14.10 in via Volta un ciclista di 13 anni è caduto a terra, ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, ha concluso il pomeriggio all’ospedale “Galmarini” di Tradate dove è stato medicato di non gravi lesioni.

Momenti di apprensione oggi alle 11.10 in via Laghetto a Ceriano Laghetto per una caduta accidentale di un pedone: l’uomo, di 82 anni, è apparso in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza.

Incidente stradale ad Appiano Gentile all’1.15 della scorsa notte, una automobile è uscita di strada in via della Resistenza e la conducente, di 33 anni, ha avuto bisogno di cure mediche ma ha riportato solo lievi contusioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

