LOMAZZO – “L’esacerbazione del virus, anche in ambito lariano, è preoccupante. Gli indici di crescita della diffusione dei contagi ci spronano ad intervenire, per quello che le nostre forze e competenze ci consentono. Il benessere della nostra comunità è, da sempre, la nostra priorità. Cri Lomazzo ha quindi pensato di attivare la campagna “Festeggiamo in sicurezza” consistente in uno screening con tampone antigenico rapido, in modalità drive-in”. Ad annunciarlo sono i responsabili locali della Croce rossa.

Il test effettuato non è valido per il rilascio della certificazione verde covid-19 (green pass), “ma è utile come strumento diagnostico personale per una maggior tranquillità in questi giorni particolari di vicinanza ai nostri cari – fanno presente dalla Cri – Le date selezionate per l’attività, 24 e 30 dicembre, consentono infatti di affrontare i momenti conviviali con parenti ed amici, in sicurezza. Cri Lomazzo ha altresì previsto di proporre un “monitoraggio” per gli studenti, con uno screening che sarà eseguito il giorno 8 gennaio, a ridosso della riapertura delle scuole; campagna “rientro a scuola in sicurezza”. Prenotazione obbligatoria su www.crilomazzo.org“.

L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comitato Cri di Lomazzo e quindi sostanzialmente gratuita per la popolazione (che potrà, eventualmente, riconoscere una offerta libera). E’ prevista una sola postazione, a Lomazzo, nel piazzale di Via del Rampanone. “Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Lomazzo per la concessione dell’area per lo svolgimento dell’attività e per il costante sostegno alle nostre iniziative di prevenzione” sottolineano dalla Cri.

22122021