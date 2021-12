x

SARONNO – “Sono passati ormai diversi giorni da quando l’Amministrazione comunale ha voluto il buon cuore di avvisare di cittadini nella perdita dei fondi del Miur per la riqualificazione della scuola elementare Rodari. Credo ci sia stato modo di capire per gli esponenti della maggioranza di ricostruire l’accaduto, di valutare la situazione quindi… possiamo iniziare a parlare di responsabilità politica o semplicemente possiamo iniziare a parlarne?”.

Sono le parole di Gianpietro Guaglianone consigliere comunale di Fratelli d’Italia che tiene alta l’attenzione sulla mancata assegnazione dei lavori da parte dell’Amministrazione comunale che ha portato, probabilmente anche con il ritardo nella richiesta della proroga, alla perdita del finanziamento di 4 milioni di euro.

“Allora abbiamo letto la nota del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore Novella Ciceroni che parlavano dell’istanza per riavere i soldi, poi abbiamo sentito il primo cittadino che in una comunicazione del consiglio comunale ha detto che i soldi non bastavano e che il progetto ha avuto diversi problemi (ha persino parlato di una scuola di cartone peccato scoprirlo a soldi persi e non prima mentre si faceva il progetto o magari nel fantomatico incontro di quartiere al Prealpi dove pur essendo presente non ho sentito nessun scetticismo sui 4 milioni o sul progetto e neanche nessuna informazione sui soldi persi) Ma i partiti? Il Pd primo partito della coalizione della maggioranza non ha niente da dire? E Saronno-Civica lista Airoldi? E Con Saronno? E Obiettivo Saronno? E [email protected]?”

“La cifra di questa Amministrazione ha detto e ribadito Airoldi è la participazione… non vale anche per il primo partito e liste civiche? Lo so, lo so che il silenzio è ormai diventata la vostra risposta preferita su temi come ritardo delle luminarie, pasticcio invio delibera ddl Zan, parcheggi già gratuiti pubblicizzati come “regalati” per le feste e non apro il capitolo della sicurezza perchè mi pare di capire non interessi ma vogliamo dare una risposta politica a chi poco più di un anno fa ha segnato il vostro nome e il vostro nome sulla scheda elettorale anche pensando che vi sareste occupati di questo progetto?”.

