SARONNO – Città bloccata ieri sera per la fuga di gas avvenuta in via Leopardi che ha visto l’intervento dei pompieri e della polizia locale che ha dovuto anche far spostare delle auto in sosta.

Incidente ad Origgio, per aiutare il ciclista arriva l’elisoccorso.

Covid, contagi in crescita in tutto il Saronnese.

Un consigliere comunale positivo e 4 in sorveglianza attiva il consiglio per la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto diventa online.

Airoldi lasciato solo dalla maggioranza, la solidarietà per le intimidazioni animaliste arriva dalla Lega.

Lieto fine per il cane di Rovello Porro legato alla catena troppo corta.