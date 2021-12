x

LAZZATE – Dal 1 gennaio 2022 partirà a Lazzate il nuovo servizio di raccolta differenziata, che prevede alcune modifiche del servizio.

La carta e la plastica verranno raccolte porta a porta tutte le settimane, il verde verrà ritirato porta a porta da marzo a ottobre e il centro raccolta rifiuti sarà aperto quattro pomeriggi la settimana, con l’aggiunta di tutta la giornata di sabato.



Quindi, riepilogando:

Lunedì: umido;

martedì: vetro+secco;

mercoledì: plastica;

giovedì: umindo;

venerdì: carta.



Ultima raccolta della frazione verde porta a porta è per mercoledì 29 dicembre.

Sarà possibile portare il verde e gli altri materiali nel centro di raccolta rifiuti che avrà i seguenti orari:

orario invernale (da ottobre a maggio)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 14 alle 17

sabato dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 17

orario estivo (da giugno a settembre)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 16 alle 19

sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17



Qui di seguito trovate il comunicato stampa dell’amministrazione comunale con altri dettagli del nuovo appalto di raccolta rifiuti.

