SARONNO – Nebbia intensa in questo inizio di nottata fra mercoledì e giovedì attorno a Saronno e non solo, ne sono interessate anche diverse altre località della zona, basti dire che stasera è stata infine sospesa per nebbia la partita del campionato di calcio di Promozione che si stava giocando a Cassano Magnago, fra Union Villa Cassano e Solese. Nebbia intensa è segnalata anche nella vicina Brianza, nelle campagne fra Cogliate, Ceriano Laghetto e Misinto sino a Cassina Ferrara di Saronno.

Prevista dal servizio meteorologico per la nottata odierna, con temperature sempre attorno allo zero o poco sotto. Anche donani 23 dicembre è prevista la possibilità di nebbia, a Saronno, sino a metà giornata quando l’arrivo di nubi dovrebbe attenuare o eliminare il fenomeno. Che, d’altra parte, potrebbe quindi di nuovo riproporsi durante le ore notturne.

Dando uno sguardo alle previsioni sino a Natale, venerdì 24 in giornata cielo coperto con massimo sui 43 gradi e minime sempre attorno allo zero, stesso copione sabato 25 dicembre.

(foto: la nebbia ha obbligato a sospendere la partita Union Villa Cassano-Solese)

22122021