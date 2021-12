x

SARONNO – La solidarietà è di casa, presso il Villaggio Sos, con sede in Via Piave a Saronno, in special modo a Natale. Per questa festività incombente, educatori e volontari dell’ente cittadino volevano fare qualcosa di diverso, che potesse far vivere ai ragazzi e ragazze, ospiti del centro, un Natale indimenticabile,, all’insegna della gioia e della condivisione, due parole fondamentali nella vita di ogni giorno. Allora ecco l’idea, nata all’interno del centro diurno, un regalo, che possa dare stupore ed incredulità, con tanta felicità ad ogni adolescente e bambino. La soluzione, dopo diverse consultazioni con numerose associazioni e negozi cittadini, è stata una console, più precisamente una Playstation 4, che si sa, al giorno d’oggi, mette d’accordo ogni persona. Il via all’iniziativa benefica, oltre ai sempre disponibilissimi educatori dell’ente, è stato dato dal titolare, Pozzebon Valerio, del “Block Store”, noto negozio di videogiochi, noleggio film ed oggettistica varia, con sede a Saronno, in via Varese 51. Grazie anche ad alcuni clienti, ai quali le due strutture rendono ancora tantissimi ringraziamenti, è partita quest’iniziativa benefica, che vedeva la possibilità di garantire ai ragazzi del centro diurno del Villaggio Sos, una Playstation 4, con tanti giochi per ogni gusto, per vivere assieme ogni momento nel migliore dei modi. Il tutto, com’era ampiamente prevedibile è stato un successo, ed ogni persona coinvolta, a partire da educatori e volontari, ci ha tenuto particolarmente a ringraziare ogni persona che ha voluto contribuire un minimo al tutto, affinchè si riesca a raggiungere l’obiettivo primario, la felicità di ragazzi e ragazze, ospiti della struttura. Questo sarà un natale diverso, all’insegna della solidarietà, che darà a tutti un qualcosa di diverso, un senso in più di spensieratezza, nonostante i, oramai noti a tutti, momenti difficili per il mondo che ci circonda. Un piccolo gesto per cambiare, e rendere il Natale felice. Nel frattempo il Villaggio Sos ed il “Block Store”, con tanta soddisfazione si godono il momento, consapevoli che questa iniziativa sarà la prima di tante e soprattutto di aver reso questa festività, con poco, migliore. Ora non rimane altro che aspettare la reazione dei ragazzi, che ogni persona, addetta ai lavori, ha la certezza che sarà il regalo più bello per ciascuno di loro.

FOTO IL REGALO TANTO ATTESO