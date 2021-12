x

SARONNO – Hanno lavorato fin oltre le 2 di notte le operai della società del gas che ieri si sono occupati di riparare la conduttura di via Leopardi nel cuore di Saronno bloccando una maxi perdita di gas.

Martedì pomeriggio sono stati alcuni passanti ad avvertire un forte odore di gas camminando in via Leopardi. Compreso che si trattava di una perdita copiosa hanno dato l’allarme che ha permesso un rapido intervento. L’emergenza è successa poco dopo le 16,30.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che con le dotazioni del caso, a partire dall’esplosimetro, hanno presto trovato la perdita situata nei pressi dell’intersezione tra via Antici e via Leopardi.

E’ stato richiesto l’intervento della polizia locale che ha provveduto prima a chiudere l’arteria quindi a allertare i proprietari di alcune auto in sosta che sono state spostate per permettere di lavorare in sicurezza aprendo anche il cantiere per riparare la conduttura danneggiata.

Vista la particolare conformazione dell’arteria che porta direttamente in piazza Libertà è stato necessario bloccare l’incrocio tra via Marconi e via Antici. La zona è rimasta interdetta la traffico fino alle prime ore del mattino quando la squadra di operai impegnati nel quartiere ha finito la riparazione della conduttura che perdeva ed ha infine chiuso lo scavo.

