x

x

SARONNO – Va a bere un caffè e le rubano la borsetta: l’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in centro a Saronno. E‘ bastato un attimo di distrazione, per una città che si trovava in un locale nelle vicinanze della stazione centrale, per ritrovarsi alle prese con questa brutta sorpresa. La borsa, all’interno una modesta somma di denaro ma anche e soprattutto gli effetti personali ed i documenti, è svanita nel nulla, senza che nessuno si accorgesse assolutamente di niente.

Alla diretta interessata non è rimasto altro che presentare una denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. Con la speranze che magari il ladro abbia abbandonato la borsetta da qualche parte nelle vicinanze, almeno con dentro i documenti, per evitare di doverli rifare tutti. In zona ci sono diverse telecamere della videosorveglianza cittadina, non è detto che tramite le immagini si possano trovare elementi utili alle indagini.

(foto archivio)

22122021