SARONNO – Troppi casi di positività al coronavirus, i campionati dilettantistici – che era sono fermi per la pausa estiva – non ripartiranno subito dopo le festività: il comitato calcistico della Lombardia ha infatti deciso, per ora, uno slittamento di due settimane. La ripresa è stata fissata domenica 23 gennaio. Il provvedimento riguarda i campionati di Promozione (nel quale milita tra l’altro il Fbc Saronno) e Prima categoria. Mentre per quanto concerne l’Eccellenza, per adesso la ripartenza è rimasta fissata al 9 gennaio.

Ecco il comunicato emesso oggi dal Crl, Comitato regionale della Lombardia.

Valutate le condizioni generali e la situazione dei campionati, il Crl ha disposto, fatte salve eventuali diverse disposizioni governative, il seguente programma relativamente all’inizio dei gironi di ritorno, nonché dei recuperi ancora da disputarsi.

ECCELLENZA

Le gare di recupero del girone di andata non disputate entro il 22 dicembre saranno recuperate nelle seguenti date: