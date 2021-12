Calcio serie D, mister Scalise aspetta rinforzi

x

CARONNO PERTUSELLA – L’1-1 casalingo di ieri con il Sestri Levante non soddisfa Manuel Scalise, allenatore della Caronnese che resta nei bassifondi della classifica di serie D. E infatti si percepisce l’amaro in bocca nelle parole del tecnico dei rossoblù, nel post partita della gara contro il Sestri Levante. L’allenatore, per Natale e il nuovo anno, chiede un recupero degli infortunati per poi dare una svolta alla stagione.

Il 2021 per la Caronnese si chiude senza vittorie casalinghe in campionato: “Come al solito, abbiamo creato tante occasioni da gol, in casa però manca il risultato. Bisogna ora passare bene queste festività e dopo Natale tornare a lavorare duro. Con l’auspicio di trovare anche qualche giocatore in più di cui avremmo molto bisogno in questo momento”.

Nel pomeriggio di ieri allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella si è giocato il turno infrasettimanale del campionato di serie D.

