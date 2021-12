x

SARONNO – Dopo il concerto congiunto con il corpo musicale cittadino del giorno 18 dicembre, il Coro Alpe si appresta ad animare la Santa Messa della Vigilia di Natale il giorno 24 dicembre 2021 alle 8.45 presso la chiesa di San Francesco in Saronno.

“Verranno eseguiti dei canti natalizi prima della Santa Messa – dicono i cantori del Coro Alpe – per introdurre la serata, per poi celebrare con i nostri concittadini la nascita di nostro Signore. “

Per concludere il ciclo di concerti natalizi, come da tradizione più che ventennale, il Coro Alpe ha indetto la rassegna dell’Epifania 2022 .La chiesa di San Francesco, anche in questo caso, per concessione del prevosto don Claudio Galimberti, ospiterà il coro cittadino con il suo ospite che quest’anno sarà il coro del liceo musicale “ Candiani – Bausch “ di Busto Arsizio.

L’entrata sarà contingentata in base alla capienza massima della chiesa e regolata dalle norme vigenti di prevenzione Covid 19.

