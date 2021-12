x

GERENZANO – Presepe vivente, a fronte della forte risalita dei casi di positività al coronavirus anche in paese, l’oratorio San Filippo Neri comunica che si svolgerà in “forma statatica” in piazza De Gasperi e che partecipare come figuranti sarà necessario il super green pass e la mascherina.

L’appuntamento è previsto nella serata di oggi, giovedì 23 dicembre, la rievocazione della Natività e presepe vivente sono programmati alle 20.45. Ai fedeli e cittadini che vorranno assistere, sono richieste tutte le cautele anti-covid e di mantenere il giusto distanziamento, come sancito anche dalle norme anti-contagio che sono attualmente in vigore in Lombardia.

