SARONNO / VARESE – Aumenti significativi dei nuovi positivi a Coronavirus nel Varesotto. Saronno vede un boom di casi con 57 nuovi positivi, il dato più alto delle ultime settimane. Aumentano i casi anche a Tradate (+28), Caronno Pertusella (+33), Varese (+92), Busto Arsizio (+94), Gallarate (+65).

Pochi casi nel vicino Comasco:+8 a Turate, +7 a Lomazzo. Nelle Groane: +63 a Limbiate, +62 a Cesano Maderno, +4 a Cogliate, +13 a Lomazzo.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 4.655 (4.598)

Tradate 2.168 (2.140)

Caronno Pertusella 2.172 (2.139)

Varese 9.220 (9.128)

Busto Arsizio 9.948 (9.854)

Gallarate 6.100 (6.035)

Nel Comasco:

Turate 1.092 (1.084)

Lomazzo 1.172 (1.165)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 4.255 (4.192)

Cesano Maderno 4.828 (4.766)

Cogliate 1.030 (1.016)

Lazzate 914 (901)

Monza 13.930 (13.752)

Desio 5.071

Moltissimi i casi che si sono verificati nel Varesotto, +998, terzo peggior dato provinciale della Lombardia. In Brianza +1.316 e nel Comasco +593.

Mai così tanti casi di positività al coronavirus come oggi, in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 205.847 tamponi effettuati, sono 12.913 i nuovi positivi (6.2 per cento dei tamponi processati).

(foto: hub vaccinazioni in Lombardia, quello di Saronno)

