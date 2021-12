SARONNO – “Per i tamponi è emergenza. La Regione deve potenziare i centri tamponi”. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Varesotto e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti che spiega: “Fare un tampone molecolare, l’unico con esito affidabile, in Lombardia, ad oggi, come testimoniano centinaia di segnalazioni, è pressochè impossibile. Spesso si devono attendere cinque giorni per trovare un appuntamento e tra i due e tre per avere il referto. Il risultato non può non preoccupare. Il tracciamento e saltato completamente e questo proprio nel momento di una gravissima recrudescenza della pandemia, che vede ogni giorno numeri più allarmanti e la diffusione rapida della variante Omicron”.

“La Regione, ancora una volta – continua Astuti- sembra non rendersi conto della realtà dei fatti. Sembra cieca e sorda al grido d’allarme dei cittadini. Manca di strategia e organizzazione. Affidarsi alle farmacie non basta. Da sole, come dimostra il caos di questi giorni, non ce la possono fare”. “Torniamo – conclude Astuti – per l’ennesima volta a chiedere alla Regione di potenziare i centri per i tamponi, troppo in fretta smantellati nei mesi scorsi. Rinunciare, come si sta facendo in questi giorni, al tracciamento significa non solo non combattere la pandemia ma lasciare che si amplifichi ogni giorno. L’emergenza è sotto gli occhi di tutti. L’inefficienza della Regione non è accettabile”.

23122021