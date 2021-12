Da Malpensa volo diretto per Rovaniemi, villaggio di Babbo Natale

x

MALPENSA – “Vuoi che questo sia il Natale più magico di sempre? easyJet esaudisce i tuoi desideri, e quelli della tua famiglia, accompagnandoti in Lapponia durante le feste natalizie! Vola a conoscere Babbo Natale in persona e vivi un’esperienza indimenticabile nel paesaggio da fiaba di Rovaniemi, in Finlandia. Non dimenticare guanti, sciarpa, cappello e… preparati a partire!” Questa l’ultima proposta della compagnia aerea low cost.

I voli per Rovaniemi, capoluogo della Lapponia nel Nord della Finlandia, decolleranno da Malpensa il mercoledì e la domenica durante le festività, con il seguente calendario, in relazione ai prossimi giorni:

26 dicembre 2021

29 dicembre 2021

02 gennaio 2022

05 gennaio 2022

09 gennaio 2022.

“Visita il sito di easyJet e prenota il tuo volo per la città di Babbo Natale. Non perdere la possibilità di visitare l’innevato Villaggio di Babbo Natale, di ammirare un’improvvisa aurora boreale, di visitare l’Arktikum, un museo e centro scientifico che svela le meraviglie della regione artica e illustra la storia della Lapponia finlandese e lo Science Centre Pilke con le sue mostre interattive sulle foreste nordiche” dicono dalla compagnia aerea.

23122021