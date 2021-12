x

CERIANO LAGHETTO – Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr) è stato eletto alla fine della scorsa settimana dagli studenti della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”.



Con il voto espresso nelle aule al termine di un percorso specifico di educazione civica, come ormai accade da diversi anni a Ceriano Laghetto, sono stati eletti i rappresentanti degli studenti che potranno confrontarsi con il Consiglio comunale “dei grandi” attraverso una serie di proposte e occasioni di incontro formale. Del nuovo Consiglio dei ragazzi

e delle ragazze fanno parte Gioele Basilico, Beatrice Rimoldi, Laura Mantegazza, Dalila Balestrini, Aurora Pizzi, David Pastore, Mattia Longoni, Federico Quocchini, Andrea Bonetti, Beatrice Dovile e Giulia Forlani. Durante la prima riunione del nuovo Consiglio, i componenti hanno eletto sindaco dei ragazzi e delle ragazze Federico Quocchini.

Al termine dello scrutinio e alla proclamazione dei nuovi eletti erano presenti anche il sindaco Roberto Crippa, che ha consegnato una fascia tricolore anche al neoeletto “collega”, l’assessore all’Istruzione Dante Cattaneo e l’assessore alla Cultura Romana Campi.

“Apriamo un nuovo ciclo di rapporto istituzionali tra il Comune, la scuola e i ragazzi. Sono sicuro che questi ragazzi porteranno avanti progetti bellissimi a vantaggio di tutti i ragazzi di Ceriano e per valorizzare ancora di più le attività della scuola cerianese. Io sarò sempre a loro disposizione” – ha detto il sindaco Crippa. L’assessore all’Istruzione Dante Cattaneo si è complimentato con i ragazzi eletti nel nuovo consiglio e li ha spronati ad essere sempre carichi di entusiasmo e pronti a portare il loro contributo. “Il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che portiamo avanti dal 2013 salvo la pausa dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, è un’occasione importante per avvicinare i giovanissimi alle istituzioni, all’amministrazione pubblica e alle sue regole. Sono certo che questi ragazzi sapranno cogliere questa opportunità collaborando nell’organizzazione di eventi e facendosi promotori di idee interessanti che potranno trovare risposta in azioni concrete, come è avvenuto già più volte in passato.

Ringrazio la direzione scolastica e le professoresse che collaborano nel portare avanti questo bel progetto di educazione civica”.

