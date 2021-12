ROMA – Alle 17 di oggi la riunione del consiglio dei ministri, a Roma, per definire le nuove regole anti-covid per provare a frenare l’ondata di nuovi contagi. Tra i provvedimenti che dovrebbero essere adottati, viene dato per scontato l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto in tutta Italia ed a prescindere dal “colore” della propria regione; nonchè l’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 in occasione di eventi o situazioni di particolare rischio. Si parla poi di una riduzione della validità del green pass a 6 mesi, per spingere i cittadini a ricevere la somministrazione della terza dose.

Una delle ipotesi che sarà vagliata, sarà quella di imporre l’obbligo di tampone, per chi non ha ancora ricevuto la terza dose, per accedere a cinema, teatri, grandi eventi. Dopo le vacanze invernali, le scuole dovrebbero riaprire regolarmente.

