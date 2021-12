x

UBOLDO – Truffatori in azione ad Uboldo: alle 8 dell’altro giorno una donna del posto si è trovata di fronte a tre sconosciuti che si sono spacciati per operai dell’acquedotto, le hanno detto che c’era una perdita di gas, sono riusciti a rovistare all’interno dell’abitazione ed hanno sottratto vari oggetti preziosi. Riuscendo quindi ad andarsene prima di essere scoperti. Poi, alla diretta interessata non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e segnalare i fatti alle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto in via Monterosa e ricorda, per dinamica, anche altri fatti simili che sono accaduti nei mesi scorsi sempre nel Saronnese.

