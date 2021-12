x

SARONNO – Si è rivolta ai social network nella speranza di riavere, dopo un borseggio al bar, almeno i documenti e gli effetti personali. E’ la notizia di cronaca che ha animato ieri la giornata della città di Saronno.

Nuove assunzioni per un milione di euro: il Comune rende noto il piano.

Rodari, Guaglianone torna alla carica e sollecita le componenti della maggioranza a rompere il silenzio che domina da quando è stata resa nota la notizia della perdita dei 4 milioni di euro.

Si è concluso nella notte grazie al lavoro senza sosta degli operai, il cantiere di via Leopardi che ha bloccato la fuga di gas scoperta martedì pomeriggio.

Oggi cantieri per asfaltature in tutta la città: si parte da via Verdi.

Foto e video della cerimonia, con fiaccolata tricolore, per la concessione della cittadinanza onoraria di Saronno al Milite Ignoto.

