LOMAZZO – “Complimenti a Ivan Brusa, attore protagonista del film “Le mirabolanti avventure di Faga” così l’Amministrazione comunale di Lomazzo, che ha voluto sottolineare la prova dell’attore lomazzese, nel ruolo di Faga.

Il film, per la regia di Roberto Albanesi, racconta – ricordano dal Comune “le avventure di Ignazio Virgilio Fagaroni, per gli amici “Faga” anche se di amici, a suo dire, non ne ha; un ragazzo problematico destinato ad una vita banale e monotona. Questo fino a quando Faga trova una valigetta super misteriosa che lo catapulta in diverse mirabolanti avventure”.

Il film girato quasi completamente nella zona e soprattutto a Saronno, è da qualche giorno disponibile su diverse piattaforme di streaming. Era stato ufficialmente presentato l’anno scorso durante una serata all’arena estiva nel centro culturale di Casa Morandi a Saronno.

E’ il quarto film di Albanesi, come detto girato quasi completamente a Saronno (e Cogliate), e con un cast parzialmente di attori della zona: c’è il protagonista Ivan Brusa che è di Lomazzo, Roberto Nicosia che abita in zona, Daniele Giulietti ex bomber del Saronno calcio e ormai saronnese d’adozione.

(foto: a destra, Ivan Brusa)

23122021