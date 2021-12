x

GERENZANO – Non è mancato il lieto fine alla vicenda che ieri pomeriggio ha tenuto in apprensione soccorritori e forze dell’ordine, ovvero la segnalazione della scomparsa di un giovane – con problemi medici – nella zona del Parco degli aironi in via Inglesina a Gerenzano.

L’allarme è stato dato alle 13.35 dai famigliari che hanno contattato il 118, centralino regionale del soccorso sanitario, riferendo di non riuscire più a trovare il ragazzo. C’era il timore che fosse entrato nell’area del parco e magari fosse finito nel laghetto e per questo motivo sono stati mobilitati, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno; a partecipare alle ricerche anche la Croce rossa di Saronno ed il personale dell’automedica di Varese.

Ma poco dopo il felice epilogo della vicenda con il ritrovamento del giovane, nei pressi del parco, sano e salvo, e la sua riconsegna ai famigliari.

(foto archivio: automedica e soccorsi)

