“Natale in canto e musica” stasera a Rovello Porro

ROVELLO PORRO – “Natale in canto e musica”: stasera appuntamento musicale presentato dal Corpo musicale Santa Cecilia con direttore Luca Carnelli e della corale Santa Cecilia di Rovello Porro con direttore Franco Alberio alla chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo, a partire dalle 21.

L’ingresso del pubblico – Per l’accesso è necessario il green pass ed ovviamente l’uso della mascherina, sempre alzata e coprendo anche il naso, e con l’opportuno distanziamento fra gli spettatori; e quindi nel rispetto delle normative anti covid che sono attualmente in vigore in Lombardia, come disposto dalle autorità regionali e da quelle sanitarie.

Proseguono dunque gli eventi pre-natalizi in tutta la zona in vista del 25 dicembre.

(foto archivio)

23122021